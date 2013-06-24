У Черкасах планують відкрити перший в регіоні ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Захисників України. До презентації концепції нового знакового навчального закладу долучилася заступник міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова. У заході також взяли участь голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Олександр Завітневич,радниця Прем’єр-міністра Валентина Москаленко, начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, міський голова Анатолій Бондаренко, представники силових структур.

Цей ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою стане платформою для виховання патріотично налаштованої молоді, надаючи їй знання з військового профілю одночасно з базовою середньою освітою.

Проєкт передбачає облаштування навчальних корпусів, спортивних залів тощо. Важливо, що перший набір курсантів заплановано на 1 вересня цього року.

Як наголосила заступник міністра, в цей складний час, коли наша держава мужньо боронить свою незалежність, виховання свідомої, відповідальної патріотичної молоді стає основою нашого майбутнього.

«Військовий ліцей імені Захисників України у Черкасахстане не просто черговим навчальним закладом, а простором, де формується покоління лідерів, готових захищати країну й працювати задля її подальшого розвитку. Особливо важливо, що до навчального процесу буде залучено ветеранів та ветеранок, які не лише передаватимуть знання та набутий у боях досвід, а й стануть для ліцеїстів наставниками. Для самих ветеранів це теж важливий крок — можливістьреалізації свого потенціалу в мирний час», — зазначила вона, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.