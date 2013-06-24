20 червня 2024 року автори фільму “Буча” оприлюднили офіційний трейлер стрічки. Про це повідомляє на своєму сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Буча” ― художній фільм, заснований на реальних подіях, які відбулись під час російської окупації міста.

Головний герой ― громадянин Казахстану, який отримав притулок в Україні за кілька років до широкомасштабної війни, а у час окупації, ризикуючи власним життям, врятував від російських загарбників більше двохсот українців.

Режисер фільму “Буча” ― Станіслав Тіунов. Сценарист та продюсер ― Олександр Щур.

“Під час роботи над фільмом нам дуже допомагали представники Головного управління розвідки МОУ. Вони консультували нас, надавали фото та відеоматеріали, знайомили з текстами перехоплень розмов російських військових, агентурними даними. Все це ми використовували у фільмі”, — розказав Олександр Щур.

Фільм створено завдяки інвестиціям приватних осіб з України, Польщі, Канади та США.

У широкий прокат у кінотеатрах України художній фільм “Буча” вийде 7 листопада 2024 року.