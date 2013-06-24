У Києві 15 січня відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.

Очільник українського уряду подякував Естонії за підтримку нашої держави на всіх рівнях. Він означив нагальні оборонні потреби України, серед яких системи ППО. Сторони також обговорили тему закупівлі зброї для України та спільного виробництва озброєння.

Денис Шмигаль наголосив, що росія — спільна загроза для всіх країн Європи. У цьому контексті учасники зустрічі обговорили протидію ворогові у сфері кіберзахисту та скоординували роботу в межах ІТ-коаліції і Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України.

Сторони порушили питання санкцій проти росії. Як наголосив Прем’єр-міністр України, новий обмежувальний пакет ЄС має містити санкції проти тіньового флоту рф, ядерної та металургійної галузей.

Денис Шмигаль подякував Естонії за ухвалення закону, який дозволяє використовувати російські заморожені активи для компенсації Україні збитків, завданих війною, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

«Маємо докласти зусиль, аби всі заморожені активи агресора були конфісковані й спрямовані на відновлення України», — наголосив глава уряду України.

Денис Шмигаль серед іншого високо оцінив участь Естонії у відбудові Житомирської області: «Розраховуємо на нові спільні проєкти та участь естонських компаній у відновленні України».