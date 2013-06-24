В Центрі підготовки військових капеланів завершують навчання слухачі чергового курсу програми підвищення кваліфікації. Вони є діючими капеланами та військовослужбовцями ЗС України і постійно перебувають на лінії бойового зіткнення разом із своїм підрозділом.

Тему «Формування образу українського військовослужбовця в суспільстві» учасники навчання розглянули разом із офіцером Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України майором Оленою Мокренчук. Слухачам навели декілька кейсів з практичними рекомендаціями щодо підвищення іміджу українського військовослужбовця в Україні і за кордоном. Також під час зустрічі був презентований інформаційно-публіцистичний проєкт Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ «Герої моєї країни», зокрема, книга про бригадного генерала Михайла Драпатого.

ДжерелоГенеральний штаб ЗСУ