Оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС обговорили під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Глава уряду наголосив на важливості перших кроків у реалізації плану ReArm Europe та нещодавно представленої Білої книги щодо майбутнього європейської оборони.

«Ці стратегічні документи відкривають нові можливості для зміцнення співпраці в секторі безпеки й інтеграції оборонної промисловості України та ЄС», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр наголосив на зацікавленості у співпраці в межах ініціативи «Безпека та дії для Європи» разом з європейськими компаніями. Він висловив сподівання на швидке схвалення та реалізацію цього проєкту.

Окремо він акцентував на необхідності конфіскації заморожених російських активів, щоб спрямувати їх на зміцнення України. Сторони розглянули конкретні механізми, які змусять росію компенсувати завдані нашій державі збитки, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час чергової зустрічі з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом, керівником його офісу Сімонасом Шатюнасом та членом офісу Рамунасом Станіонісом продовжили розмову про інтеграцію українського ОПК до європейської оборонно-промислової бази. Зокрема, цього разу йшлося про важливість власного супутникового зв’язку та проблематику цього питання в контексті ведення війни. А ще про можливості для українських підприємств у межах європейської оборонної промисловості. Обговорили й Форум оборонних індустрій Україна — ЄС, який відбудеться у Брюсселі наступного тижня, повідомляє Мінстратегпром.

Під час зустрічі міністра оборони Рустема Умєрова з єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом ішлося про поточну безпекову ситуацію, зусилля України у протидії збройній агресії рф та подальші кроки з розвитку оборонно-промислового потенціалу. Міністр зазначив, що у відповідь на виклики війни Україна значно посилила можливості власного ОПК та розраховує на глибшу інтеграцію в європейський оборонно-промисловий комплекс. Окрему увагу сторони приділили новому кредитному механізму ЄС SAFE, спрямованому на закупівлю озброєння. Українська сторона висловила зацікавленість у долученні до цього інструменту, повідомляє Міноборони.