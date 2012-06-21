Вітаміни, цукерки та іграшки, що назбирали волонтери з благодійного фонду «За майбутнє України», вихованцям Гірської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату передали офіцери групи цивільно-військового співробітництва. «Ви навіть не уявляєте, як нам було потрібно мати вітаміни саме такі, що розчиняються у воді, — розповідає керівник закладу Любов Маркова. — А іграшки, одяг і солодощі — завжди у дітей найбільша цінність! Ми вже тривалий час працюємо з офіцерами ЦВС. І кожного разу вони приходять до нас із допомогою вчасно».
Загалом у цій школі навчається 125 дітей з особливими освітніми потребами. Навчальний заклад розташовано у безпосередній близькості від лінії розмежування, він суттєво постраждав у 2015 році від обстрілів. На щастя, тоді ніхто не загинув, але було ушкоджено класи, і це загрожувало знищенням усієї системи опалення, що призвело б до закриття закладу. Сьогодні школу відремонтовано, але тут іще багато проблем.
«Я дуже хотів би, щоб небайдужі люди зрозуміли — війна стосується не лише військових, — каже полковник групи цивільно-військового співробітництва Юрій Верановський. — За нашими спинами в безпосередній близькості від лінії розмежування живе чимало цивільних мирних людей, які потребують нашої допомоги. А я як офіцер ЦВС даю слово: усе, що нам буде передано, потрапить до адресатів».
для «Урядового кур’єра»