Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України запускає онлайнплатфчорму, розроблену для полегшення процесу подання рапортів, заяв та інших офіційних документів військовими особами.
Проєкт «Військовий асистент» буде реалізовано на основі наявного вебсайту «Турбота про військовослужбовця», призначеного для оптимізації документообігу у Збройних силах України.
«Наша мета — зробити процес подання документів максимально простим та ефективним. Ми уважно вивчили всі поточні виклики, з якими стикаються військовослужбовці під час оформлення документів, і на основі цього аналізу розробили технологічні рішення, котрі буде впроваджено найближчим часом», — розповів заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.
На платформі доступно понад 80 стандартизованих шаблонів документів у форматах DOC, DOCX та PDF, котрі охоплюють широкий спектр вимог: від отримання відпустки до звільнення зі служби. Шаблони рапортів розроблено так, щоб мінімізувати ймовірність повернення документів на доопрацювання та забезпечити військовослужбовцям можливість ефективного захисту своїх прав. Ресурс адаптовано для використання з будьяких електронних пристроїв, зокрема ноутбуків, смартфонів та планшетів, повідомляє Міноборони.