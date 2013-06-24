Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України запускає онлайн­платфчорму, розроблену для полегшення процесу подання рапортів, заяв та інших офіційних документів військовими особами.

Проєкт «Військовий асистент» буде реалізовано на основі наявного вебсайту «Турбота про військовослужбовця», призначеного для оптимізації документообігу у Збройних силах України.

«Наша мета — зробити процес подання документів максимально простим та ефективним. Ми уважно вивчили всі поточні виклики, з якими стикаються військовослужбовці під час оформлення документів, і на основі цього аналізу розробили технологічні рішення, котрі буде впроваджено найближчим часом», — розповів заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

На платформі доступно понад 80 стандартизованих шаблонів документів у форматах DOC, DOCX та PDF, котрі охоплюють широкий спектр вимог: від отримання відпустки до звільнення зі служби. Шаблони рапортів розроблено так, щоб мінімізувати ймовірність повернення документів на доопрацювання та забезпечити військовослужбовцям можливість ефективного захисту своїх прав. Ресурс адаптовано для використання з будь­яких електронних пристроїв, зокрема ноутбуків, смартфонів та планшетів, повідомляє Міноборони.