Із серпня 2014 року і до кінця 2022-го до державного бюджету перераховано 165,6 мільярда гривень військового збору. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Рахункова палата.

«За незмінної ставки 1,5% надходження військового збору зросли в 13,3 раза: з 2,5 мільярда гривень 2014 року до 33,7 мільярда 2022-го», — йдеться в повідомленні.

Борг із військового збору до державного бюджету на 1 січня 2023 року порівняно з 2020-м збільшився на 94,7 мільйона гривень (з 278 до 372 мільйонів). Причиною стала несплата платниками військового збору, нарахованого на самостійно задекларовані доходи, згідно з поданими податковими деклараціями. Внаслідок списання боргу до держбюджету не надійшло 37,5 мільйона гривень.

Аудит Рахункової палати засвідчив, що 2022 року військовий збір сплатили понад 760 тисяч юридичних осіб та ФОПів, а також майже 311 тисяч фізосіб. Порівняно з 2019 роком кількість перших знизилася на 18%, других — на 32%. Серед причин — призупинення діяльності суб’єктів господарювання через воєнну агресію росії та тимчасову окупацію окремих територій.