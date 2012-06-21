Надійний зв’язок слугує основою управління Збройними силами, дає змогу розкрити їхній бойовий потенціал. На цьому наголосив начальник військ зв’язку ЗСУ — начальник Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу генерал-лейтенант Володимир Рапко під час брифінгу в Міністерстві оборони. Зустріч із журналістами було присвячено професійному святу воїнів-зв’язківців.
«Система зв’язку Збройних сил готова до будь-якого впливу супротивника, має всі сили та засоби для надійного управління військами за будь-яких умов», — наголосив командувач. Сучасні війська зв’язку високоінтелектуальні й слугують локомотивом розвитку армії. Усе починається із систем передачі інформації, автоматизації, сучасного захищеного радіозв’язку на всіх об’єктах.
«Через зміни системи управління у військах зв’язку проходить трансформація відповідно до принципів і вимог НАТО. Це означає, що з 2020 року ми будемо сумісними за протоколами, з’єднанням, порядками, правилами опрацювання документів з військами зв’язку НАТО», — зазначив Володимир Рапко. Так само й навчання майбутні офіцери зв’язку проходять за сучасними програмами, адаптованими до вимог Альянсу.
Серед важливих завдань військ зв’язку — захист інформації та організація кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, організація взаємодії з усіма силовими структурами сектору оборони держави, центральними органами виконавчої влади та операторами телекомунікацій усіх форм власності.
Війська зв’язку виконують специфічні завдання, наприклад радіотехнічне забезпечення польотів авіації військами зв’язку Повітряних сил ЗС України.
«Головний здобуток військ зв’язку за останні п’ять років — стабільне функціонування системи армійського зв’язку, зокрема в зоні проведення ООС, — цитує управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України слова генерал-лейтенанта. — Важливо зазначити, що було розгорнуто систему кіберзахисту на базі регіональних вузлів з використанням відповідних комплексів і триває переоснащення бронетехніки модерними ультракороткохвильовими радіостанціями з використанням сучасних алгоритмів завадостійкості, шифрування та режиму псевдовипадкового перестроювання робочої частоти». Тобто системи зв’язку, залишені нам у спадок від колишнього СРСР, нарешті відійдуть у минуле.
У 2019 році закінчено розгортання стаціонарної складової та завершується розгортання польової компоненти системи супутникового зв’язку, що значно підвищило стійкість системи армійського зв’язку загалом.
На третину оновлено та переоснащено новими легкоброньованими автомобілями військові частини фельд’єгерсько-поштового зв’язку Збройних сил. Лінійні підрозділи цієї служби закінчують переоснащення сучасними цифровими магістральними радіорелейними станціями.
Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс працює над розробленням та серійним випуском сучасних комплексів апаратного зв’язку і командно-штабних машин, які надходитимуть у війська у 2019 році, та серійним випуском у 2020-му комплектів внутрішньовузлових кабельних систем.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»