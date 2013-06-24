Цього тижня ще 13 автомобілів швидкої медичної допомоги відправилися до лікарів та військових в різних регіонах України. На замовлення Міністерства охорони здоров’я України ці автомобілі придбали «Медичні закупівлі України» за донорські кошти, зібрані у межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського UNITED24. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, «швидкі» поїхали до військово-медичних клінічних центрів Центрального, Західного, Південного та Північного регіонів, головного військового клінічного госпіталю, а також до дитячої лікарні «Охматдит», центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської, Чернігівської, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей.

Придбані автомобілі оснащені всім необхідним для евакуації та порятунку людей: апаратом ШВЛ, капнографом, дефібрилятором, монітором тиску крові, електрокардіографом, портативним пульсоксиметром, глюкометром, небулайзером, пологовим комплектом, дихальним реанімаційним мішком тощо.

«Тринадцять «реанімацій на колесах» типу С загальною вартістю понад 36 млн грн, закуплені завдяки UNITED24, допоможуть нашим медикам та військовим врятувати ще більше життів. UNITED24 — платформа, яка обʼєднує всіх, хто підтримує нашу країну в тяжкі часи цієї жорстокої війни. І ця підтримка втілюється у конкретних речах, які тут і зараз допомагають нам тримати медичну систему та надавати медичну допомогу тим, хто її потребує, за будь-яких умов. Кожен донат — надзвичайно важливий, і я щиро вдячний всім, хто стоїть разом з нами за перемогу цінностей всього цивілізованого світу», — сказав Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

«Наша головна мета — захист здоровʼя українців. Тож ми продовжуємо забезпечувати заклади охорони здоров’я спеціалізованим транспортом, щоб вони мали змогу оперативно надавати необхідну медичну допомогу тим, хто її потребує. Через повномасштабну війну, розв’язану рф, у лікарень існує постійна потреба в оновленні автопарку, нових автомобілях. Цього разу ми передали 13 «швидких», які поїхали в різні куточки України», — додав генеральний директор МЗУ Едем Адаманов.

Загалом у межах ініціативи UNITED24 за рішенням комісії МОЗ Медзакупівлі України придбали та передали лікарням 218 автомобілів швидкої медичної допомоги.