У День пам’яті Героїв Крут Президент Володимир Зеленський зустрівся з курсантами й ліцеїстами 18 військових навчальних закладів та захисниками й захисницями України. Глава держави подякував майбутнім українським офіцерам, які обрали захист країни та її незалежності своєю професією.

«Упевнений, у нашої держави є всі, абсолютно всі можливості, щоб ви змогли навчитись бути справді сильними українськими офіцерами і щоб ви стали освіченими людьми й добре розуміли, що потрібно Україні», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українському війську нині потрібна не просто надійна офіцерська ланка, а офіцери із сучасними поглядами на армію та життя.

«За будь-яких обставин безпека України завжди — і в мирний час — буде залежати від сили України, кожної й кожного з вас. Нашій державі завжди буде потрібна ефективна армія. Це і є ваше головне завдання», — наголосив Володимир Зеленський.

Він закликав усіх, хто навчає й навчається, завжди бути вдячними всім українським героям. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять українців та українок, які віддали життя в бою.

Спілкуючись з учасниками зустрічі, глава держави наголосив, що Україна має вибороти справедливий мир, отримати надійні гарантії безпеки та зберегти сильну боєздатну армію.

«Ви завжди будете потрібні Україні. Особлива повага до армії стала на найвищому рівні після початку війни, і зрозуміло чому. І тому ваша служба, робота, ваше життя будуть завжди важливими та актуальними для України», — зазначив Володимир Зеленський.

Також обговорили вдосконалення навчальної програми у військових закладах, зокрема завдяки обміну досвідом із провідними ВВНЗ країн-партнерів.

Серед інших тем зустрічі — збільшення грошового забезпечення курсантів військових навчальних закладів. Президент зауважив, що з березня курсанти 1—2 курсів отримуватимуть понад 8 тисяч гривень, а 3—4 — понад 20 тисяч гривень.

Джерело: Офіс Президента