Ветерани війни стануть однією з найчисленніших груп в українському суспільстві. Тому їхні швидкі та якісні адаптація й реінтеграція — одночасно і виклик, і можливість для нових та інноваційних рішень для України.

«Саміт стане дієвою платформою для об’єднання зусиль усіх зацікавлених: державного сектору, бізнесу, представництв іноземних країн, міжнародних донорів та інститутів громадянського суспільства. І майданчиком для залучення коштів, обміну досвідом, започаткування проєктів, щоб уже сьогодні умови були гідними їхнього внеску у збереження нації»,— зазначив виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхунпід час відкриття.

Участь у заході взяли очільники кількох міністерств, представники великих компаній, бізнес-асоціацій, іноземних партнерів та посольств, ветерани і ветеранки.

В.о. міністра молоді та спорту Матвій Біднийзосередив увагу присутніх на важливості спорту в адаптації ветеранів: «Ветеран сьогодні — головний актор нового суспільного українського договору. Він центральна фігура, тому всі проєкти, які реалізують, мають бути повністю інклюзивними, орієнтованими на ветеранів. Але це не звільняє нас від обов’язку робити окремі проєкти та програми із залучення, інтеграції й адаптації ветеранів до цивільного життя».

Міністерство молоді та спорту свідоме стосовно цього. Понад рік тому ми створили окремий структурний підрозділ, спрямований на ці проєкти. За цей час розроблено законопроєкт про адаптивний спорт, який сьогодні вже подано до парламенту. Він очікує на ухвалення й має систематизувати цю роботу. Ми вважаємо, що спорт — найкращий шлях фізичної та ментальної адаптації ветеранів.

Міністерство у справах ветеранів створює умови для гідного переходу ветеранів від військової служби до цивільного життя. Належний рівень послуг та можливостей допоможе ветеранам працювати, розвиватися і самореалізуватися.Підхід до підтримки ветеранів і ветеранок комплексний і передбачає різний спектр можливостей: здобуття освіти, перекваліфікація, програми працевлаштування, відкриття та підтримка ветеранського бізнесу, психологічна підтримка, фізичне відновлення та ветеранський спорт, цифровізація і спрощення доступу послуг.

Під час саміту було підписано кілька важливих документів. Зокрема, меморандум з польською стороною щодо розвитку реабілітації для ветеранів у Бородянському центрі соціально-психологічної реабілітації; меморандум про співпрацю між АТ «Укргазвидобування» та Міністерством у справах ветеранів України; меморандум з Nova Ukraine щодо створення мережі центрів психологічного, фізичного та спортивного відновлення ветеранів; меморандум із представництвом Фонду міжнародної солідарності в Україні щодо створення мережі центрів психологічного, фізичного та спортивного відновлення ветеранів.

Також представлено Декларацію про відновлення ветеранів через працевлаштування між Міністерством у справах ветеранів та бізнес-організаціями, які залучають або планують залучити на робочі місця ветеранів.

Для розв’язання питань реінтеграції ветеранів Міністерство у справах ветеранів формує партнерські відносини з іншими державними органами, комерційними партнерами, іноземними організаціями, бізнесами і громадським сектором. Серед них FSM, GIZ, IREX, МОМ, ПРООН, Червоний Хрест, а також великі національні бізнес-корпорації та міжнародні бізнес-асоціації.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів