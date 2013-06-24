Євросоюз та країни «Групи семи» вестимуть тісний діалог щодо запровадження десятого пакета санкцій проти росії. Швеція під час свого шестимісячного головування в Раді Європейського Союзу, яке розпочалося 1 січня, обіцяє сприяти цьому діалогу. Це під час зустрічі з журналістами у Брюсселі повідомив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон. Він зазначив, що ухвалювати нові санкції щодо рф стає дедалі складніше.

«Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на росію, ніж на деякі країни-члени ЄС», — пояснив дипломат, наголосивши, що нові санкції можуть ухвалити лише після вироблення спільного рішення країн G7 і Євросоюзу. Крім того, Швеція пообіцяла подовжити обмеження цін на російську нафту, яке запровадили ЄС і «Група семи».

Ларс Даніельссон ще раз наголосив, що «Україна та воєнна агресія проти України домінуватимуть над усім, що Швеція робитиме під час головування в ЄС». За його словами, Євросоюз уже зробив багато для підтримки України, проте треба робити більше, щоб підтримка — гуманітарна, фінансова, військова — тривала. Тож Стокгольм займатиметься пошуком можливостей для притягнення до відповідальності тих, хто скоїв воєнні злочини в Україні, і для використання заморожених російських активів для відбудови української інфраструктури та економіки. Дипломат наголосив, що ці два напрями становитимуть «велику частину роботи під час шведського головування».

Щодо політичної підтримки України, то Швеція у кріслі голови ЄС підтримуватиме наміри Києва розпочати переговори про вступ до блоку. Як сказав Ларс Даніельссон, про це йтиметься зокрема під час саміту Україна — ЄС, який відбудеться 3 лютого в Києві.

На запитання, як Швеція збирається сприяти збільшенню обсягів постачання необхідної Україні зброї, посол відповів, що в цьому питанні роль Ради ЄС радше координаційна.

«Ми заохочуємо країни-члени надавати якомога більше зброї Україні. Проте наша участь у цьому процесі лише формальна, політична, бо реальні рішення ухвалюють головним чином на двосторонньому рівні», — пояснив посол. За його словами, у цьому процесі роль шведського головування в ЄС може полягати в тому, аби «гарантувати, щоб потреби у зброї, які описує уряд України, відповідали можливостям країн-членів таку зброю надати».

Тим часом НАТО і Євросоюз підписали заяву про розширення партнерства задля посилення співпраці. НАТО та Європейський Союз в умовах збройної агресії росії проти України, що триває, вирішили посилити взаємну співпрацю.

«Оскільки ті безпекові загрози та виклики, з якими ми зіткнулися, стають дедалі масштабнішими, ми виводимо наше партнерство на новий рівень», — йдеться в заяві, яку у Брюсселі підписали Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Ради ЄС Шарль Мішель.

Згідно із цим документом, НАТО і ЄС мають намір ретельніше узгоджувати свої дії у «геостратегічній конкуренції» з росією та Китаєм, яка посилюється, у справі захисту критичної інфраструктури, а також тісніше співпрацювати в освоєнні космосу, боротьбі зі змінами клімату та протидії дезінформації й зовнішньому втручанню. У заяві також є заклик до росії негайно припинити вторгнення в Україну.