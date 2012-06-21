Це Міжнародне рейтингове агентство вслід за міжнародними агентствами Moody’s та Fitch підтвердило суверенний кредитний рейтинг України на рівні B-/B зі стабільним прогнозом. В уряді вважають це визнанням прогресу на обраному шляху економічних перетворень.
Як ідеться у повідомленні агентства, в Україні відбуваються зміни, зокрема в межах виконання програми Міжнародного валютного фонду. Стабільний прогноз відображає впевненість у тому, що наступні 12 місяців уряд України продовжить фіскальні, фінансові та загальні економічні перетворення. «У разі подальшого економічного зростання та успішного вирівнювання фіскальних і зовнішніх дисбалансів з одночасним зниженням напруги на сході країни ми можемо переглянути оцінки в позитивний бік», — вказано в повідомленні.
З початку року, зазначили фахівці S&P Global Ratings, Україна зіткнулася з великими викликами, ключовим з яких стала блокада Донбасу з подальшою втратою активів і джерел енергоресурсів. Водночас рішення, спрямовані на подолання наслідків блокади, дали змогу економіці зберегти зростання. «Попри всі шоки, за підсумками року економіка України має зрости до 2,2%, — зазначають фахівці. — А в наступні періоди наслідки блокади буде подолано остаточно, і зростання економіки у 2018—2020 роках становитиме в середньому 3%. Цьому сприятимуть інвестиційний попит і попит, що зростатиме на основні статті українського експорту — металів та агропродукцію».
Курс гривні, якщо вірити прогнозу, наступні три роки залишатиметься стабільним, а інфляція вже з 2018-го може знизитися до однозначних показників, утримуючи позиції на рівні 7—8% у річному вимірі.
В агентстві зазначили, що найактуальніші для України такі завдання: подальше впровадження пенсійної реформи, ухвалення нового приватизаційного законодавства та проведення масштабної приватизації вже за новими правилами, поглиблення та ефективність антикорупційних ініціатив (зокрема створення спеціального суду) і злагоджена тарифна політика. Окрему увагу необхідно приділити реформі земельних відносин. Ці кроки слід здійснити для отримання чергового траншу 1 мільярд доларів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Загалом українська влада досягла прогресу в деяких реформах у межах програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду. Однак цей прогрес дуже повільний, і ймовірно, отримання наступного траншу кредиту буде можливим не раніше першого кварталу 2018 року.
У S&P зазначили, що на даний момент українська влада освоїла близько половини із 17,5 мільярда доларів фінансування, доступного за програмою EFF. «Вікно можливостей для реалізації деяких зі складних реформ поступово зачиняється: в Україні очікують на президентські вибори в першому кварталі 2019 року і парламентські у третьому кварталі 2019-го», — цитує УНІАН текст коментаря.
У S&P наголосили, що продовження співпраці з МВФ має вирішальне значення для підтримки відновлення України та доступу нашої країни на міжнародні ринки капіталу.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»