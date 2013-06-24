Повномасштабне вторгнення росії в Україну ускладнило роботу всіх державних органів та інституцій. Кібератаки, вимкнення світла та мінливе законодавче поле – усі ці виклики неможливо долати без ефективних інструментів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Одним із них став SAP Ariba – функціонал, завдяки якому «Медичні закупівлі України» здійснили більш ефективні та оперативні закупівлі та вийшли на ширше коло постачальників.

Платформа SAP Ariba призначена для проведення закупівельних процедур, на ній зареєстровано більш як 6 млн постачальників з усього світу.

Система автоматизує роботу всіх учасників на всіх етапах закупівельного процесу.

У чому відмінність системи SAP Ariba від інших закупівельних систем, зокрема Prozorro?

Prozorro — це електронна система закупівель, в якій відбуваються кваліфікація та самі торги.

SAP Ariba — це закупівельний інструмент, який має ширший функціонал. Приміром, він дозволяє конфігурувати аукціони (англійський, японський, голландський), має модуль управління контрактами, базу перевірених постачальників, системи трекінгу та аналізу тощо.

Тобто наразі система SAP Ariba та Prozorro ідеально доповнюють одне одну, створюючи майже повністю автоматизований потік процесів та даних і дозволяють «Медичним закупівлям України» швидко, гнучко та ефективно реагувати на будь-які зміни та виклики.

Завдяки використанню SAP Ariba було закуплено 400 ВАК-апаратів та 10 тис. наборів витратних матеріалів для допомоги тяжкопораненим за донорські кошти, зібрані під егідою Посольства України в Великій Британії. Це дефіцитні на українському ринку позиції, але завдяки SAP Ariba вдалося знайти одного з найякісніших постачальників лише за декілька днів за ціною, втричі нижчою від ринкової в Україні.

Крім того, за допомогою мережі SAP Ariba вдалося з економією в 15% придбати13 броньованих за стандартами НАТО автомобілів для евакуації поранених у канадського виробника. Вони були виготовлені на спецзамовлення, поставлені цього року в Україну і передані для потреб Збройних Сил України.

Також у системі проходили перші в Україні унікальні торги щодо закупівлі 4 операційних мікроскопів для нейрохірургії у межах UNITED24, завдяки SAP Ariba економія на закупівлях становила 40%.

З 2024 року «Медичні закупівлі України» повністю переходять у систему SAP Ariba в процесах від отримання замовлення до укладання контракту.

Це дозволить контролюючим органам та суспільству на 100% бути впевненими в прозорості та доброчесності організації, а державі – заощадити кошти, які можна використати на дозакупівлю інших необхідних медичних товарів.