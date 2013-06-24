Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та Міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком відвідали Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит», що зазнала значних руйнувань внаслідок російської ракетної атаки 8 липня. Разом вони оглянули пошкоджені будівлі, поспілкувалися з лікарями та пацієнтами. “Заклад, попри все, відновлює нормальну роботу та свою силу після російського удару. Я дякую всім, хто допомагає лікарні, хто був на місці після влучання російської ракети та розбирав завали, підтримував діток. Дякую всім у світі, хто шукав рішення, щоб підтримати українців. Ми обов’язково все відновимо та доведемо, що життя сильніше за його ворога!” - відзначив Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За словами Віктора Ляшка, визначено кілька чітких задач із відбудови Охматдиту.

“Вже до зими ми плануємо повністю відновити пошкоджений сучасний корпус, а це більш як 20 тис. кв. м фасадів, вікон, дверей, приміщень та інженерних мереж. Крім того, завершилася експертиза пошкодженого хірургічного корпусу. Будівля аварійна, є небезпечною і має бути негайно демонтована. На її місці буде збудований новий лікувальний корпус Охматдиту. Обсяг будівельних робіт — понад 50 тис. кв. м. За умови належного фінансування будівництво може бути завершено вже наприкінці 2026 року”, - сказав Міністр.

Новий корпус дозволить максимально підвищити якість та обсяги надання медичної допомоги. Кількість госпіталізацій планують підвищити майже удвічі: з 20 тис. до 35 тис., а кількість операцій – з 12 тис. до 17 тис. Це значить, ще більше дітей з усієї країни матимуть доступ до найсучаснішої медичної допомоги.

До того ж зведення нового корпусу покращить умови чинних підрозділів лікарні, а також дозволить розвинути перспективні високотехнологічні напрями: дитяча урологія, дитяча гастроентерологія тощо. Крім того, запланована організація травма-центру для дітей та розширення центру радіології, створення перинатального центру.

У новій будівлі облаштують повноцінне бомбосховище, де можна буде безперервно надавати медичну допомогу, а також будуть забезпечені усі необхідні джерела автономності та альтернативної енергії (свердловина, теплостанція, електростанція тощо). Створять і оновлений простір для «Школи супергероїв», де дітки можуть проходити навчання під час лікування у закладі. Раніше школа розміщувалась в приміщеннях токсикологічного корпусу, який зазнав найбільших руйнувань під час атаки на лікарню.

Щодо історичної будівлі токсикологічного корпусу, що зазнала найбільш суттєвих руйнувань, здійснюють окрему експертизу. Залежно від її висновків буде прийнято рішення про подальші кроки з її відновлення або ж створення меморіалу.

“До теракту Охматдит був найпрогресивнішою лікарнею України, де щороку лікувалися тисячі дітей. Наша мета зараз – не просто відбудувати його, а й зробити ще кращим, потужнішим та сучаснішим. Впевнений, спільними зусиллями нам це вдасться”, - запевнив Міністр охорони здоров’я.

Нагадаємо, 8 липня росіяни атакували найбільшу дитячу лікарню ракетами. У момент теракту двоє людей загинули та понад 50зазнали поранень.