Охорона здоровʼя – один із пріоритетних напрямів допомоги Франції Україні. Найближчим часом буде сформований ще один пакет, що включатиме макрофінансову допомогу, експертну, спільні короткотермінові проекти та співпрацю у сфері відновлення зруйнованих або пошкоджених медичних закладів. Про це йшлося на зустрічі Спеціального уповноваженого Президента Франції з питань допомоги та відновлення України Пʼєра Ельброна та Міністра охорони здоровʼя України Віктора Ляшка. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Дякую французькому народу за чітку позицію та масштабну системну підтримку України у війні з російським агресором. Це стосується і макрофінансової допомоги, і величезним обсягом гуманітарної допомоги – ліків, медичних виробів. Все це дозволило нашій системі охорони здоровʼя вистояти та продовжувати рятувати життя українців. Франція завжди була надійним партнером нашої країни. Нещодавній візит Міністра охорони здоров’я та профілактики Франції пана Франсуа Брона тому підтвердження. Сподіваюся на подальший продуктивний діалог та взаємодію», – зазначив Віктор Ляшко.

Під час зустрічі обговорили як нагальні питання, які будуть реалізовані у короткострокових проектах, так і більш стратегічні напрями, які були зафіксовані як пріоритети у нещодавно підписаній міністрами декларації про співпрацю у сфері здоров’я та профілактики між міністерствами охорони здоровʼя України та Франції.

За підтримки Уряду Франції найближчими місяцями будуть розгорнуті модульні лікарні. Це допоможе забезпечити надання медичної допомоги пацієнтам у регіонах, де ведуться активні бойові дії та є великі масштаби руйнувань.

Крім цього, узгоджується план відбудови зруйнованих або пошкоджених медичних закладів у Чернігівській області. Наразі в області вже завершила роботу місія з боку французької сторони, яка має оцінити вартість та масштаби проекту відбудови.

Окремо у продовження домовленостей між першою леді Україні та першою леді Франції зупинилися на проекті відбудови лікарні в м. Ізюм Харківської області.

Нагадаємо, за даними Світового банку, ворог вже зруйнував в Україні медичних закладів на понад 2,5 мільярда доларів. Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 «швидких» та щонайменше 596 аптек.