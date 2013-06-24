Психологічні послуги мають бути доступними, якісними та безоплатними. Саме це завдання лежить в основі пріоритетного проекту МОЗ «Охорона психічного здоров’я у структурі медичної допомоги», яке Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко представив на розширеному засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України (далі — засідання МКР). Про це повідомляє Урядовий портал.

За даними дослідження компанії «Градус», проведеним у вересні 2022 року, понад 70 % українців відчувають стрес або сильну знервованість. Разом із тим, нині понад 90% наших громадян мають хоча б один із симптомів тривожних розладів. Розвиток ментальних порушень значно впливає на продуктивність людей та громад й економіку загалом. Втрати від проблем, пов’язаних з психічним здоров’ям, можуть сягати 4-5 % ВВП. Відтак, коли говоримо про відновлення людини, що нерозривно повʼязано зі сферою психічного здоровʼя, це має прямий вплив на відновлення економіки, відновлення країни в цілому. На державному рівні є чітке розуміння важливості цього питання, разом із тим піклування про ментальне здоров’я має бути серед пріоритетів для кожного українця.

Саме про подальшу розбудову якісної системи надання послуг у сфері психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки йшлося на засіданні МКР «Всеукраїнська програма ментального здоровʼя «Ти як?»: статус, план дій, виконання».

«Війна впливає на загальний психічний стан українців. Разом із тим ми маємо високий рівень стигматизації та часто приділяємо недостатньо уваги свому психічному стану. Водночас ми розуміємо, що ментальне здоров'я українців, нарівні з фізичним, є невіддільною частиною здоров’я в цілому. Саме тому питання його збереження є надважливим. Піклуючись про ментальне здоров'я, ми плекаємо нашу стійкість, — зауважує Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. — Ми поставили собі за мету удосконалити систему надання психологічної допомоги. І ми вже це робимо — задля того, щоб психологічні послуги були доступними, якісними та безоплатними для всіх, хто їх потребує».

Пріоритетний проект МОЗ України «Охорона психічного здоров’я у структурі медичної допомоги» має на меті розбудову спроможності первинної та спеціалізованої (амбулаторної) ланок медичної сфери надавати доступні, своєчасні, якісні та безоплатні послуги з психічного здоровʼя.

Для реалізації цього були визначені першочергові кроки — дорожня карта проекту. Серед іншого, зокрема, міністр назвав наступні:

масштабування навчання mhGAP²,

інформування пацієнтів та зниження стигми в медичному середовищі,

оновлення клінічного маршруту пацієнта та карти планового перенаправлення,

Впровадження гарантованого пакету послуг на первинному та вторинному/амбулаторному рівнях меддопомоги та динамічне удосконалення.перегляд тарифу та обсягу послугу за пакетом,

розробка та впровадження пакета послуг на вторинному/амбулаторному рівнях,

налагодження взаємодії первинного і вторинного рівнів та інтеграція з сервісами у громаді, напрацювання ефективних алгоритмів перенаправлення пацієнтів.

Від реалізації проекту МОЗ пацієнти матимуть конкретні та відчутні переваги, як-то, наприклад, психологічна підтримка сімейного лікаря та доступність послуги за місцем проживання.

Для цього активно проводиться навчання медпрацівників основам психологічної допомоги. Так, протягом червня 2022 — квітня 2023 року навчання mhGAP пройшли понад 10000 сімейних лікарів та 13000 інших фахівців. А до кінця цього року, згідно з планами, онлайн-навчання пройдуть 15000 (60%) сімейних лікарів і 20000 інших фахівців. Ще 1500 сімейних лікарів пройдуть навчання mhGAP офлайн. Плани на період до кінця 2024: понад 70% навчених фахівців та побудова спроможної мережі із 1000 законтрактованих із НСЗУ закладів.

Реновація системи надання психосоціальної послуги відбувається під гаслом міжвідомчої єдності та скоординованості. Адже компонента ментального здоров’я — повсюдна, однаково важлива і в освітній сфері, і в соціальній, і в секторі безпеки та оборони, і в сфері культури. Психосоціальна послуга має бути поруч з людиною — у кабінеті сімейного лікаря, школі, ЦНАПі, центрі зайнятості, податковій, поліції, центрі соціальних служб тощо.

Під час засідання МКР також розглянули проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення центрів підтримки цивільного населення в умовах збройного конфлікту». Крім того, свої пріоритетні проекти у сфері охорони психічного здоровʼя представили інші міністерства.

Ці пріоритетні проекти міністерств – як пазли, що створюють ланцюжок всієї системи психосоціальної послуги, надаючи людині всеохоплююче супроводження.

Саме для того, щоб полегшити маршрут пацієнта та зробити психологічну допомогу максимально доступною для тих, кому вона потрібна, була розроблена та запущена глобальна програма підготовки сімейних лікарів mhGAP.