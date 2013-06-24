Відбулась зустріч Міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка з керівництвом місії USAID, проекту SAFEMed та представниками міжнародної неприбуткової організації Management Sciences for Health за участі заступника Міністра з питань європейської інтеграції Марини Слободніченко щодо визначення і опрацювання пріоритетів подальшої співпраці з Міністерством. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Найперше хочу щиро подякувати всьому американському народу за величезну підтримку з першого дня повномасштабної війни, за те, що допомагаєте нам боротися як за свою незалежність, так і відстоювати цінності демократичного світу. Ми разом протистояли пандемії COVID-19, ми разом протидіємо навалі російських терористів. Тримати медичну систему в умовах війни – надскладна задача, але ми гідно її виконуємо. Українська медична сфера не лише реагує на воєнні виклики, але і рухається в напрямі стратегічних трансформацій та розвитку. Разом з вами ми продовжуємо роботу над реформуванням фармацевтичної галузі та ланцюгів постачання, аби якісні ліки були доступні для українців», – зазначив Віктор Ляшко.

Присутні обговорили ключові напрями взаємодії, адже узгодженість плану роботи міжнародних партнерів із пріоритетами Міністерства є вкрай важливою для успішної реалізації спільних проектів.

Міністр підкреслив, що МОЗ активно працює разом з проектом SAFEMed за напрямом оцінки медичних технологій. Вже зроблено багато роботи, і є суттєві результати. На базі Державного експертного центру працює окремий підрозділ – Департамент оцінки медичних технологій та раціональної фармакотерапії, який відповідає за впровадження інструменту оцінки медичних технологій в Україні відповідно до кращої міжнародної практики на національному рівні. Однак, за словами Міністра, треба рухатись далі і, аби забезпечити подальший розвиток, є потреба у створенні окремої незалежної агенції з оцінки медичних технологій.

Також на порядку денному – створення єдиного регуляторного органу в сфері обігу лікарських засобів та іншої медичної продукції. Це передбачено новим Законом України «Про лікарські засоби», який відповідає рекомендаціям ЄС та ВООЗ і є ще одним кроком на шляху приведення системи обігу ліків в Україні до законодавства ЄС.

Серед іншого учасники зустрічі обговорили перспективи впровадження в Україні якісної та дієвої системи 2D-кодування ліків, що є надзвичайно важливим для забезпечення безпеки та якості лікарських препаратів для пацієнтів. Консультації з учасниками ринку наразі тривають.

Буде продовжена спільна робота в контексті євроінтеграційних змін у регуляції фармацевтичного ринку, а саме: визнання сертифікатів GMP та підготовка до підписання та реалізації Угоди ACAA (Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції), що сприятиме прискоренню інтеграції України у фармацевтичний ринок ЄС.

Також присутні обговорили інституціоналізацію доставки «останньої милі» протитуберкульозних та антиретровірусних препаратів, оскільки є певні проблеми з їх доступністю у віддалених місцевостях та селах. Опрацьовуються механізми, що дозволять вирішити це питання.