На сьогодні для розвитку та реалізації ефективної медичної реформи у центрі уваги стоїть пацієнт із власними потребами та інтересами. Саме пацієнтоорієнтованість – це одночасно пріоритет та фундамент для якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги. Це зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час презентації пілотного проекту «Представник пацієнта». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У заході також узяли участь голова НСЗУ Наталія Гусак, голова Комітету Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, представники Світового банку, Руху ЧЕСНО та посольства Швейцарії в Україні.

«На сьогодні ключовим для медичної реформи є пацієнт з його власними потребами та інтересами. Це також фундамент для Програми медичних гарантій. Ми оперативно реагуємо на нові виклики, спричинені війною, та розширюємо перелік медичних послуг у межах ПМГ. Таким чином, у непростих умовах, медреформа є пацієнтоорієнтованою. Однак, попри це, у пацієнтів й досі немає повної інформації щодо безоплатної медичної допомоги, обстежень, ліків та роботи медзакладів. Саме тому разом із партнерами ми анонсуємо запуск пілотної ініціативи для підвищення обізнаності людей у сфері охорони здоров’я – представників пацієнтів, – сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. – Така ініціатива створить у лікарнях сприятливе середовище, орієнтоване на потреби пацієнта. Також таке рішення здатне покращити доступ українців до якісної безоплатної медичної допомоги та знання про свої можливості й права».

Зазначимо, що представники пацієнта – це спеціалісти, які успішно пройшли тренінгове навчання і залучені для роз’яснення пацієнтам у медзакладах загальних питань. Йдеться про надання медичних послуг в межах ПМГ, сприяння у реагуванні на випадки порушення прав пацієнтів, фіксації відгуків та спостереження за процесами надання допомоги у медзакладі задля покращення досвіду пацієнта і самої медустанови тощо.

Наявність представників пацієнта допоможе скоротити час розв’язання можливих проблемних питань між пацієнтом та медичним персоналом.

«Наш пріоритет – якісна медична послуга для пацієнта. Тому кожна копійка з бюджету, виділена на Програму медичних гарантій, має перетворитися у доступну і безоплатну медпослугу для українців та українок, – каже голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак. – До речі, Єврокомісія минулого року визначила в “домашньому завданні” для України посилення зворотнього зв’язку між пацієнтами й інституціями. Переконана, пілотний проект допоможе це реалізувати. Тому покладаю багато сподівань на представників пацієнтів. Принагідно нагадую: в НСЗУ є відділ по роботі зі скаргами, а також гаряча лінія 16-77. Бути на звʼязку, відповідати на актуальні питання, доносити правдиву інформацію — такі завдання ставимо перед собою».

Безпосередня робота представника пацієнта у закладі у пілотному режимі триватиме два місяці, зокрема березень і квітень.

Ініціативу «Представник пацієнта» планують запустити у п’яти медзакладах, зокрема:

Національний інститут раку;

Київська обласна клінічна лікарня;

Київський міський пологовий будинок № 6;

Перше територіальне медичне обʼєднання Львова;

Львівський обласний клінічний перинатальний центр.

Відгуки людей щодо їхнього досвіду отримання медичних послуг, зафіксовані амбасадорами пацієнтів, відіграватимуть важливу роль у трансформації сфери охорони здоров’я. Адже на підставі звітів амбасадорів у медзакладах можуть бути ухвалені рішення та зміни, спрямовані на покращення пацієнтського досвіду.

Пілотування проекту призначене для апробації механізму перед його подальшим масштабуванням.

Довідково

У кожному з відібраних закладів представники працюватимуть у команді з двох людей. Для ефективної роботи їхнє місце має знаходитись у приміщенні закладу та бути помітним для відвідувачів і пацієнтів. Протягом усього часу роботи в закладі представники пацієнта будуть взаємодіяти з пацієнтами: поширювати інформаційні матеріали щодо послуг, гарантованих ПМГ, збирати зворотний зв’язок від пацієнтів про рівень задоволеності медичними послугами, фіксувати спостереження щодо комфорту пацієнтів, їхньої взаємодії з медичним персоналом та між собою тощо. Проект втілюється Національною службою здоровʼя разом з Рухом ЧЕСНО та за підтримки Міністерства охорони здоровʼя, Світового банку та Посольства Швейцарії в Україні.