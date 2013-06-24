Препарати, які були безрецептурними, і надалі відпускатимуть в аптеці без рецепта. Для безрецептурних препаратів не змінюються жодні правила, переліки та категорії відпуску. Про це повідомляє Урядовий портал.

Натомість препарати, які раніше відпускалися за паперовим рецептом, від сьогодні зможуть відпускатися ще й за електронним рецептом. Це додатковий електронний інструмент, який запроваджено для зручності пацієнта.

«Електронний рецепт спрощує українцям життя. Тому що, якщо в людини хронічна хвороба і певний рецептурний препарат потрібен системно на тривалий час, то можна не йти додатково до лікаря, а отримати е-рецепт дистанційно. Е-рецепт це історія про зручність для пацієнта, про нову додаткову опцію. Мова не йде про якісь обмеження, чи про те що ми розширюємо перелік ліків, які стають рецептурними» – зазначив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, наразі, під час воєнного стану пацієнт зможе самостійно обрати, який рецепт отримувати – електронний чи паперовий.

Міністр охорони здоров'я також нагадав, що починаючи з серпня 2022 року, в Україні діє Е-рецепт на антибіотики. За цей час вже виписано понад 700 000 е-рецептів. При цьому в українців не виникало жодних системних проблем з використанням електронних рецептів на антибіотики.

Нагадаємо, напередодні МОЗ розповідав, як отримати е-рецепт на рецептурний препарат.