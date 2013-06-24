Україна завершила офіційний скринінг відповідності законодавства нормам ЄС у межах переговорного розділу «Вільний рух товарів». Засідання відбулося 3—6 березня у штаб-квартирі ЄК у Брюсселі.

Підготовка до скринінгу тривала пів року і містила взаємодію між державними органами, структурними підрозділами Мінекономіки та Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції України.

«Вільний рух товарів — одна із ключових свобод єдиного ринку ЄС, яка дає змогу усунути технічні бар’єри в торгівлі між країнами-членами. Протягом скринінгу ми представили Єврокомісії понад 44 презентації щодо 59 актів законодавства ЄС, що регулюють промислову продукцію. Європейська сторона високо оцінила наш прогрес у гармонізації норм та виконанні зобов’язань за Угодою про асоціацію», — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Він наголосив, що в майбутньому імплементація цього розділу дасть змогу експортувати українську продукцію на ринок ЄС. Ставши членом ЄС, Україна стане невід’ємною частиною єдиного ринку, де всі держави-члени застосовують однакові правила. У зв’язку з цим буде забезпечено вищий рівень якості не тільки для іноземних товарів на внутрішньому ринку, а й для українських.

«Відповіді на запитання, а також додаткові роз’яснення, які було надано протягом скринінгу, забезпечать членів ЄС необхідною інформацією про можливості та переваги співпраці з Україною», — додав Віталій Кіндратів.

Він зазначив, що попри численні перешкоди, з якими Україна зіткнулася, — від глобальної економічної кризи до руйнівних наслідків російської агресії — наша послідовність у прогресі залишається непохитною.

«Гармонізація технічних вимог у всіх секторах, особливо в зонах підвищеного ризику, має вирішальне значення для усунення бар’єрів, які можуть перешкоджати вільному руху товарів», — додав Віталій Кіндратів, повідомляє Мінекономіки.