Міністерство закордонних справ підтримує ухвалення резолюції «Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні в полоні внаслідок війни агресії російської федерації проти України» Парламентською Асамблеєю Ради Європи.

ПАРЄ зокрема наголошує на нагальній необхідності для рф дотримуватися міжнародного гуманітарного права та стандартів прав людини. Це передбачає забезпечення належного поводження з військовополоненими та цивільними полоненими, їхнє швидке звільнення та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, скоєні проти них. Резолюція закликає надати Міжнародному комітету Червоного Хреста та відповідним механізмам ООН негайний та безперешкодний доступ до всіх місць утримання українських військовополонених та цивільних осіб.

ПАРЄ висловлює глибоке занепокоєння щодо доказів систематичних тортур та жорстокого поводження з українськими військовополоненими і цивільними особами з боку російської влади, що може становити воєнні злочини та злочини проти людяності.

Документ підкреслює необхідність притягнення винних до відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного та правозахисного права. ПАРЄ закликає всі держави-члени Ради Європи застосовувати універсальну юрисдикцію для розслідування та переслідування передбачуваних злочинів.

ПАРЄ наголошує на важливості програм реабілітації для звільнених полонених та ув’язнених, закликаючи до міжнародної співпраці для надання необхідних фінансових та експертних ресурсів.

Резолюція закликає міжнародну спільноту посилити тиск на рф для забезпечення звільнення всіх українських військовополонених і цивільних полонених, підтримавши зусилля України щодо забезпечення справедливості та захисту прав людини.

Україна висловлює глибоку вдячність членам ПАРЄ за їхню непохитну підтримку та солідарність, повідомляє МЗС.