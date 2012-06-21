Цієї весни в Подільському зоопарку дві родини гімалайських та бурих ведмедів переведуть у новий вольєр, який відповідає сучасним стандартам утримання диких тварин, а також техніці безпеки. Нове помешкання не має даху, і ведмеді почуватимуться в ньому як у природному середовищі. А відвідувачам буде зручно спостерігати за ними через великі оглядові вітрини з броньованим склом.
«Спершу було виготовлено всю необхідну проектну документацію на три вольєри — для гімалайських і бурих ведмедів, а також для молодняку. Новозбудований комплекс максимально відтворюватиме природне середовище, його обладнано гірками, басейнами й барлогами. Звірі перебуватимуть просто неба, а від людей їх відокремлюватиме міцне скло заввишки чотири з половиною метри. Містечко для ведмедів займатиме 500 квадратних метрів», — розповів «Урядовому кур’єру» директор Подільського зоопарку Євгеній Ткачик.
На реалізацію проекту залучали кошти Фонду регіонального розвитку і співфінансування з обласного бюджету. Зокрема, на будівництво першої черги було надано 4,5 мільйона гривень. Для завершення всього комплексу робіт і повноцінного облаштування вольєра передбачено ще 6 мільйонів.