Зловмисники поширюють неправдиву інформацію про начебто лабораторно підтверджені випадки коронавірусу 2019-nCoV в Україні. Ця інформація не відповідає дійсності, це спланована провокація, запевняє пресслужба МОЗ. Такі провокації не лише поляризують суспільство, а й загрожують національній безпеці країни.
Профільне міністерство просить ЗМІ й громадян зберігати спокій, перевіряти інформацію, дотримуватися інформаційної гігієни. Ось перелік джерел МОЗ, де можна отримати достовірну інформацію про охорону здоров’я: сайт — http://moz.gov.ua/, cторінки у Facebook (https://www.facebook.com/moz.ukr/) та Twitter (https://twitter.com/moh_ukraine), Youtube-канал — https://goo.gl/bJszMq. Для лікарів є телеграм-канал https://t.me/healthyukraine.
Деякі установи отримали листи з неправдивою інформацією про 2019-nCoV начебто з пошти info@moz.gov.ua. Триває робота зі встановлення цього. Тож не слід відкривати архіви та інші додані файли в таких листах. Вони можуть містити комп’ютерні віруси.