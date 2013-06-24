До 31 березня 2024 року для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, тривав процес проходження фізичної ідентифікації. Потрібно було підтвердити свою особу в один зі зручних способів, онлайн або офлайн. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи справді кошти від держави отримує саме та особа, якій їх призначено.

У березні термін виплати пенсії без проходження ідентифікації завершився. Частині пенсіонерів, які не вийшли на зв’язок з Пенсійним фондом протягом дев’яти місяців (з 1 липня 2023 року по 31 березня 2024-го), пенсійні виплати нараховують, але тимчасово, до проходження ідентифікації, не перераховують на банківські картки.

Тож звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року і не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і нині. Після проходження ідентифікації виплату пенсії буде продовжено. Пенсію виплачуватимуть з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації.

Якщо пенсіонер із числа ВПО пройшов ідентифікацію, але не отримав пенсію у квітні, фінансування виплати буде поновлено в найближчий період, після надходження до Пенсійного фонду інформації про встановлення особи (якщо ідентифікацію проведено не в Пенсійному фонді України).

Протягом квітня Ощадбанк уже передав Пенсійному фонду додаткові переліки пенсіонерів, які пройшли ідентифікацію. Таким особам перерахування пенсій на банківські картки вже відновлено.

Додатковозвертатися до органів Пенсійного фонду України із заявою про поновлення виплати пенсії, зупиненої через непроходження ідентифікації з 1 квітня,не потрібно.

Якщо ви пройшли фізичну ідентифікацію, але пенсію вам ще не виплатили, необхідно звернутися до органів фонду і повідомити дату та спосіб проходження ідентифікації. Пенсійний фонд України надасть допомогу у з’ясуванні обставин та вирішенні вашого питання.

Нагадуємо, що для проходження ідентифікації можна обрати будь-який зручний спосіб: особисто відвідати відділення АТ «Ощадбанк» чи орган Пенсійного фонду України; віддалено авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») навебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Це зручно тим, хто не має фізичної змоги відвідати установи банків чи Пенсійного фонду, перебуває на тимчасово окупованій території або віддає перевагу онлайн-інструментам;за допомогою відеоконференцзв’язку (подати заявку можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або через Контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами: 0-800-503-753, (044)281-08-70, (044)281-08-71); у разі перебування за кордоном — отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа жива, і надати ці документи органу Пенсійного фонду України, в якому пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою вебпорталу фонду чи поштою.

Норма фізичної ідентифікації — загальноприйнята міжнародна практика. Усі пенсіонери в Україні проходять фізичну ідентифікацію регулярно, але зазвичай не звертають уваги на це, адже фізична ідентифікація для них відбувається в момент відвідування відділень Пенсійного фонду чи банку, в якому відкрито пенсійний рахунок.

Крім того, Мінсоцполітики і Пенсійний фонд напрацьовують механізм переходу на загальні умови отримання пенсії для ВПО, яких було взято на облік до 24.02.2022 року. Зокрема, напрацьовують механізм отримання пенсії незалежно від наявності відомостей в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та через усі уповноважені банки.Деталі такого механізму буде повідомлено згодом.

Джерело: Міністерство соціальної політики