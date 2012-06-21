«У ЗМІ розійшлася новина про те, що влада може скасувати виплати при народженні дитини для сотень тисяч сімей. Відповідне припущення ґрунтується на одному з пунктів законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким Міністерство соціальної політики відв’язує понад 150 виплат від прожиткового мінімуму — щоб допомогти тим, хто цього справді потребує: малозабезпеченим сім’ям та пенсіонерам.
Крім того, однією з пропозицій було запровадження адресної програми при народженні, яка виплачується лише тим родинам, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15 % від розміру виплат (фактично це близько 6 тисяч гривень, — оскільки допомога при народженні дитини становить близько 41 тисячі гривень).
Відповідну пропозицію було внесено у зв’язку з тим, що зараз допомога при народженні дитини видається всім — незалежно від розміру доходів родини. Ідея полягала в тому, щоб трішки змінити підхід і допомагати лише тим, хто цього реально потребує.
Втім, після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю ухвалено рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги при народженні дітей.
Дякуємо громадськості за якісний зворотний зв’язок. Ми враховуємо всі конструктивні пропозиції та зауваження».