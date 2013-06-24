Під час зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка та Надзвичайного і Повноважного посла США в Україні Бріджит Брінк було підписано двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.

Укладання цієї угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Підписання угоди дасть змогу зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, які мали сплатити на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер, повідомляє Мінфін.