Уряд завершив виплати «Зимової єПідтримки» за заявками в «Дії» та через банки-партнери. Ще 703 мільйони гривень допомоги отримали українці за заявками, поданими з 13 по 28 лютого включно. Серед них 124,5 тисячі виплат на дітей.

«Ця програма досягла мети — підтримала українців у складний період. Допомогою скористалися 14,4 мільйона громадян. Майже 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ. Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Кошти можна витратити на оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, страхування тощо. Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі.

Кошти, одержані за програмою «Зимова єПідтримка», вважаються доходом і підлягають декларуванню відповідно до чинного законодавства. Подати декларацію необхідно до 31 березня 2025 року, повідомляє Мінекономіки.