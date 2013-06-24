У жовтні 2024 року Міністерство фінансів залучило рекордну суму від випуску державних облігацій — 106,9 млрд грн в еквіваленті: 83,4 млрд грн, 569 млн доларів США.

Військові облігації становили майже 82,8 млрд грн із загального обсягу випущених держоблігацій за жовтень 2024 року.

Кошти спрямовують на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, зокрема на видатки сектору безпеки та оборони.

Станом на 1 листопада в обігу перебувають ОВДП на понад 1,76 трлн гривень. Найбільша частка в комерційних банків (46,7%) та НБУ (38,5%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 8,4% та 4,0% відповідно. Частка нерезидентів становить 1,3%, страхових компаній — 1,1%, а територіальних громад — 0,04%.

Середньозважена дохідність ОВДП, номінованих у гривнях, у жовтні дорівнювала 15,6%, номінованих у доларах — 4,62%.

Рівень рефінансування за січень — жовтень 2024 року у всіх валютах становив 158%. Для порівняння: за перші 10 місяців 2023 року цей показник сягав 145%. Загалом за січень — жовтень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів залучило 497,8 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану — понад 1,3 трлн грн в еквіваленті, повідомляє Мінфін.