Робоча група при Міндовкіллі доопрацювала перекладений на українську мову документ з найкращих доступних технології та методів управління для виробництва скла. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це вже четвертий європейський довідковий документ НДТМ, переклад та термінологію якого було доопрацьовано в Україні.

Це результат спільної роботи представників влади, бізнесу, науковців та експертів в рамках Робочої групи.

Нагадаємо, впровадження НДТМ є однією з умов євроінтеграції України. Прямуючи до ЄС, маємо імплементувати Директиву 2010/75/ЄС про промислові викиди. Відповідно до її положень обов’язковим є застосування підприємствами найкращих доступних технологій та методів управління і досягнення встановлених відповідно до них гранично допустимих викидів.

Переклад на українську мову довідкового документа НДТМ для виробництва скла здійснено за підтримки проекту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України», що виконується GIZ за дорученням Федерального міністерства охорони навколишнього середовища, природи і ядерної безпеки Німеччини.

Міндовкілля й надалі продовжить працювати над впровадження в Україні найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ), щоб наблизити українську промисловість до європейських вимог та стандартів.