Один зі світових лідерів у галузі роботизованих систем для гуманітарного розмінування хорватська компанія DOK-ING відкриває офіс у Києві. Україна — один із ключових користувачів машин для розмінування DOK-ING, і відкриття офісу допомагатиме посиленню координації зусиль у протимінній діяльності між Україною та Хорватією. Про це сказала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час церемонії відкриття офісу.

«В Україні нині працюють 45 хорватських машин для розмінування DOK-ING, які допомогли очистити понад тисячу гектарів української землі. З відкриттям офісу наші сапери зможуть навчатися в Україні керувати та обслуговувати ці машини», — висловила сподівання вона.

Найбільше техніки DOK-ING використовує Державна служба з надзвичайних ситуацій. У її автопарку десять легких машин для розмінування MV-4 та 14 важких машин для розмінування MV-10. Хорватські машини для розмінування використовує також Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ), оператори гуманітарного розмінування та підрозділи ЗСУ. Із 45 машин DOK-ING, які працюють в Україні, вісім виготовлено саме на українському заводі — партнері хорватської компанії, повідомляє Мінекономіки.