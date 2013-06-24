1 травня починається інституційний аудит вищих військових навчальних закладів системи Міністерства оборони, позитивні результати якого стануть кроком до визнання дипломів у державах Альянсу. Якщо підсумки перевірки, яку проводитимуть фахівці НАТО, виявляться успішними, то це дасть змогу сертифікувати курси професійної військової освіти за стандартами НАТО. А документи про закінчення курсів вважатимуть такими, що визнають у державах-членах Альянсу.

Аудит проходитиме у кілька етапів, його фінансуватимуть партнери з Литви.

Спочатку експерти НАТО нададуть військовим вишам критерії відповідності та оцінювання, відповідно до яких відбуватимуться аудит та фінальна сертифікація курсів професійної військової освіти. У травні вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти мають підготувати звіти самооцінювання та заповнити опитувальники щодо відповідності зазначеним критеріям НАТО в системі освіти.

Із червня по вересень експерти з військової освіти вивчатимуть підготовлені звіти та опитувальники. На фінальний звіт від аудиторів за підсумками перевірки очікують у грудні 2025 року.

«Підсумки інституційного аудиту системи військової освіти дадуть об’єктивну оцінку виконанню рекомендацій за результатами аудиту 2020 року. Професійна військова освіта в Україні поступово виходить на новий щабель розвитку», — зазначив директор департаменту військової освіти і науки Міноборони Володимир Мірненко.

Зазначимо, що за підтримки програми НАТО з удосконалення військової освіти DEEP забезпечується посилення підготовки українських фахівців з питань професійного розвитку, лідерства, обміну досвідом підготовки, ведення бойових дій, мовної підготовки тощо, повідомляє Міністерство оборони.