Ужгородці й жителі довколишніх сіл цього вівторка продемонстрували нестримне бажання порадувати наших воїнів та відчути наближення Великодня. Благодійна акція «Паска для воїна», яку торік започаткувала обласна військова адміністрація спільно з громадською організацією «Волонтери Закарпаття», нині пройшла вдруге. Цього разу хазяйновиті господині й волонтери підготували для відправлення захисникам на фронт 8 тисяч пасок — майже втричі більше, ніж торік.

Уся площа Народна перед обласною радою була оперезана рядами з пасками та великодніми подарунками. Це декоративні писанки, свічки зі стрічками, щоб кожен воїн відчув тепло рідної домівки. Їх виготовили не лише ужгородські господині, а й із довколишніх територіальних громад.

«Наша громада активно долучилася до акції завдяки небайдужим жителям, підприємцям, працівникам культури, — сказала кореспондентові «УК» начальник відділу культури Холмецької громади Леся Дубенко. — В акціях на підтримку ЗСУ беремо участь не вперше, бо всі щиро вболіваємо за те, щоб захисники не відчували відірваності від домівок. Дякуємо їм, що боронять нас і наближають перемогу».

Гарним доповненням до великодніх подарунків воїнам стали дитячі малюнки та листи з теплими побажаннями якнайшвидшої перемоги й повернення додому.

Перед відправленням паски освятили представники духовенства Православної церкви України та Мукачівської греко-католицької єпархії. Опісля всі ці подарунки в шести автомобілях та на іншій спецтехніці попрямували на передову.

Василь ЧУМАЛЬ

для «Урядового кур’єра»