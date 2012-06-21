Як показало дослідження, ті, хто тривалий час вживає йогурти, менш схильні до підвищення артеріального тиску і в середньому мають нижчі показники систолічного кров'яного тиску порівняно з тими, у кого в раціоні йогурту немає.
Впродовж 15-річного дослідження вчені спостерігали за більш ніж 2000 добровольців, які не мали в анамнезі гіпертонії на момент початку експерименту. Кожен з учасників тричі за дослідження відповідав на питання про вживання в їжу йогуртів.
В результаті, якщо хоча б 2% від щоденного споживання калорій припадали на йогурт, ризик появи гіпертонії у учасників знижувався на 31%. Такі результати можна досягти при вживанні однієї чашки низькокалорійного йогурту раз в три дні, повідомляє Американська кардіологічна асоціація.