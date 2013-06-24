Питання оборони та захисту і співпрацю в енергетичній та соціальній царинах обговорили прем’єр-міністри України та Фінляндії Денис Шмигаль й Петтері Орпо (на знімку). Зустріч відбулася 18 жовтня в межах робочого візиту глави українського уряду в Гельсінкі.

Сторони обмінялися думками щодо розвитку системи цивільного захисту. Ішлося передусім про будівництво системи укриттів в Україні. Денис Шмигаль запропонував створити коаліцію цивільного захисту.

«Фінляндія може відігравати ключову роль і стати співголовою цієї коаліції», — зазначив Прем’єр-міністр України.

Також темами розмови урядовців стали кроки для зміцнення ЗСУ й імплементація безпекової угоди, яку підписали президенти України та Фінляндії. Денис Шмигаль наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку від Фінляндії вступу нашої держави в НАТО, що є першим пунктом плану перемоги Президента Володимира Зеленського.

Під час зустрічі глав урядів підписано угоду між міністерствами охорони здоров’я двох країн, спрямовану на подолання негативних наслідків війни у цій галузі.

У розмові прем’єр-міністри приділили увагу питанню відновлення України.

«Уряд Фінляндії підготував всебічний план участі у відбудові та ухвалив першу його частину. Крім того, 18 міст України та Фінляндії уклали договори про побратимство», — повідомив Денис Шмигаль. На зустрічі йшлося про важливу для України співпрацю в енергетичному секторі. Передбачено, що Фінляндія надасть новий пакет допомоги, в який увійде різне енергообладнання, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Докладніше про роботу урядової делегації у Фінляндії — в наступному номері.