Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль в межах робочої поїздки до Каїру провів ефективну зустріч з керівником Агентства сталого розвитку «Мустакбаль Міср» («Майбутнє Єгипту»), доктором Багаа Аль-Ганнамом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Мустакбаль Міср» - найбільша державна структура Єгипту, яка відповідає за закупівлю продовольства та інших стратегічних товарів. До прикладу, станом на грудень 2024 року агентство забезпечило контракти на постачання близько 1,267 мільйона метричних тонн пшениці», - зазначив Міністр.

Сторони обговорили побудову тривалих економічних стосунків між Україною та Єгиптом:

Збільшення експорту української продукції, розширення номенклатури збуту. Єгипетська сторона зацікавлена не лише в зернових, а й у товарах з глибинною переробкою.

Український продовольчий хаб на території Єгипту. Його створення дозволить оптимізувати логістику, забезпечити виготовлення та стабільні поставки української продукції. Це важливий крок для забезпечення продовольчої безпеки регіону.

Оптимізацію фінансових механізмів, можливість скорочення відтермінування платежів українським експортерам, що є важливим для стабільності поставок.

Формування робочої групи між Україною та Єгиптом. Це стане ефективною платформою для оперативного вирішення торговельних та адміністративних питань та усунення «вузьких місць», що заважають торгівлі.

Члени української делегації також відвідали сільськогосподарські угіддя, підприємства тваринництва та промислові зони. Єгипет активно впроваджує новітні агротехнології, і в цьому контексті український досвід та продукція можуть стати основою для розвитку їхнього агросектору.

Також запросили представників «Мустакбаль Міср» до Києва разом із єгипетським бізнесом та їхніми асоціаціями, що дасть змогу ближче познайомитися з українськими можливостями та знайти нові шляхи співпраці.

«Співпраця між Україною та Єгиптом у сфері агробізнесу та інвестицій – це не лише економічний розвиток, а й стабільність продовольчих ринків усього регіону. Продовжуємо працювати над розширенням можливостей для українських аграріїв та зміцненням нашої присутності на африканському континенті», - наголосив Віталій Коваль.