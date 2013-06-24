Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль разом з головою Сумської ОДА Олегом Григоровим зустрівся з представниками агробізнесу регіону. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Учасники зустрічі обговорили стан галузі агропромислового комплексу області.

«Почув, з якими проблемами зіштовхуються фермери Сумщини. Мені як Міністру важливо розуміти: чим живуть регіони. Лише так програми державної підтримки будуть ефективні. Окремо проговорили допомогу аграріям із прифронтових територій. Зокрема, страхування від військових ризиків», - зазначив Віталій Коваль.

Також Міністр розповів аграріям про програми державної підтримки та закликав користуватися ними.

«Подякував фермерам за те, що попри все не здаються. Адже кожен аграрій важливий для відновлення і розвитку сільської місцевості та забезпечення продовольчої безпеки країни», - наголосив Віталій Коваль.