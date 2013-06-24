Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні Карло Формозою та представниками Італійського агентства розвитку співпраці (AICS) і Міжнародного центру передових середземноморських агрономічних досліджень (CIHEAM). Участь у зустрічі також взяли заступник Міністра Оксана Осьмачко та голова Держрибагентства Владислав Невеселий. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони обговорили можливі напрямки співробітництва між країнами в агросекторі. Зокрема, посол Італії в Україні та представник Італійського агентства розвитку співпраці за підтримки Мінагрополітики та CIHEAM підписали проектний документ «Програма підтримки відновлення економічного потенціалу агропродовольчої галузі України».

Проект реалізовуватиметься в Одеській області. Зокрема, Березівський, Роздільнянський та Одеський райони. Підтримка торкнеться 16 200 (приблизно 48 тис. осіб) малих та середніх фермерських господарств.

Мета проекту – підтримка малого та середнього агробізнесу, зміцнення позицій української агропродовольчої продукції на світових ринках шляхом надання технологічної підтримки та підвищення її якості відповідно до європейських стандартів, розвиток тваринництва. Також проектом передбачається надання підтримки щодо розвитку систем зрошення в Одеській області. Основна ідея проекту – навчання та створення з невеликих агропідприємств кооперативів з переробки агропродукції, налагодження стабільних зв’язків між українським та італійським ринками.

Віталій Коваль наголосив, що малий та середній бізнес – основа економіки та агросектору не лише в Україні, а й в Італії. За його словами, стабільність економіки України забезпечується саме через діяльність агросектору.

«Італійська сторона підтвердила свою готовність інвестувати у відновлення та розвиток українського агросектору. Зокрема, в рамках нового проекту Pro.UKR, який реалізується за підтримки AICS та CIHEAM, буде спрямовано понад 11 млн євро на розвиток іригаційної інфраструктури, підтримку кооперативів, забезпечення малих фермерів технікою та інтеграцію українського агробізнесу в європейський ринок. Це ще один крок до ефективного відновлення українського сільського господарства та розширення співпраці з ЄС», - підкреслив Віталій Коваль.

Міністр зазначив, що в Італії виробляється багато готової продукції – сік, паста, вино, солодощі. Україна наразі в основному експортує зерно та кукурудзу. При цьому вартість експорту однієї тонни італійської агропродукції складає 2670 доларів, а української лише 315 доларів. За минулий рік Україна експортувала сільгосппродукції на 24 млрд доларів, а Італія – на 70 млрд. Тому для України дуже важливо розвивати агропереробку.

«Україна здебільшого постачає сировину, тоді як Італія експортує продукцію з високою доданою вартістю. Нам важливо змінювати цю ситуацію, розвиваючи спільну глибинну переробку, створюючи більше можливостей для українських виробників та збільшуючи частку готової продукції в експорті. А також нам цікавий маркетинговий досвід Італії, щоб визначити правильне позиціонування української продукції на ринках ЄС», – зазначив Міністр.

Віталій Коваль також подякував італійський народ та уряд за послідовну підтримку України.

Довідково

Італійське агентство з питань співробітництва у сфері розвитку (AICS) – одна з ключових новостворених інституцій, яке розпочало свою діяльність у 2016 році з метою зближення Італії з її основними європейськими та світовими партнерами у сфері розвитку.

Серед напрямів діяльності AICS: сприяння створенню стійких, стабільних і якісних систем виробництва продуктів харчування, поліпшення харчування і доходів дрібних фермерів, зокрема, шляхом підтримки доступу жінок і молоді до сільського господарства.

Міжнародний центр передових середземноморських агрономічних досліджень (CIHEAM) засновано у 1962 році. Це міжурядова організація, до складу якої входять 13 держав-членів (Албанія, Алжир, Єгипет, Франція, Греція, Італія, Ліван, Мальта, Марокко, Португалія, Іспанія, Туніс, Туреччина та Франція). Організація має 4 інститути в Барі (Італія), Ханья (Греція), Монпельє (Франція) та Сарагосі (Іспанія). Основними напрямами діяльності CIHEAM є сільське господарство, продовольство та розвиток сільських територій.