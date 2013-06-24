Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль зустрівся з Міністром сільського господарства Литовської Республіки Казісом Старкявічюсом у Вільнюсі. Міністри підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо схеми перевірки зерна між Міністерством аграрної політики та продовольства України, Департаментом з питань довкілля, продовольства та сільського господарства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Міністерством сільського господарства Литовської Республіки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Це тристоронній документ взаєморозуміння між українською, литовською та британською сторонами. Мова йде про схеми перевірки українського зерна, яке викрадене росією з окупованих територій, спеціальною системою «GVS». Мета - унеможливити перевантаження цього зерна через литовські порти», - наголосив Віталій Коваль.

Також Віталій Коваль та Казіс Старкявічюс домовились про наступне:

- посилити співпрацю на технічному рівні та обмін досвідом у сферах охорони здоров'я рослин, сертифікації рослинного репродуктивного матеріалу, сортів, реєстрації та контролю засобів захисту рослин;

- застосовувати такі ж вимоги до транспортування рослинної продукції, як і між державами-членами Європейського Союзу, тобто на взаємовигідних умовах;

- шукати рішення, які б гарантували, що рослинна продукція, що експортується з Литви в Україну, повторно перевіряється в Україні лише у виняткових випадках;

- докласти зусиль в розширенні торгових відносин між Литвою та Україною та шукати технічні рішення для сприяння двосторонній торгівлі агропродукцією.

Крім того, міністри домовилися, що Литва надаватиме технічну допомогу Україні в процесі інтеграції до ЄС.