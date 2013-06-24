Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль разом із Надзвичайним і Повноважним Послом України в ПАР Любов’ю Абравітовою відвідали найбільшу в Південній Африці ферму з вирощування великої рогатої худоби – Karan Beef Group. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Масштаби ферми вражають – на сьогодні компанія утримує 230 000 голів м’ясного ВРХ. Це більше, ніж в Україні загалом. Щодня тут згодовують 2 300 тонн кормів і здійснюють забій 2 500 голів. 55% продукції компанія експортує», – зауважив Віталій Коваль.

За словами Міністра, компанія працює з 1974 року. З першого погляду видно: це бізнес, побудований на високих технологіях, гуманному підході до вирощування худоби, наукових стандартах годівлі та глибокій переробці продукції. Саме такий підхід потрібен Україні, зокрема в контексті євроінтеграції.

Міністр зауважив, що особливо цікаво, як модель Karan Beef Group інтегрує малий і середній бізнес: компанія закуповує поголів’я у фермерів і тим самим створює стабільний ринок збуту. Це – поштовх до розвитку місцевих господарств, які бачать реальну перспективу зростання.

«Для Мінагрополітики така модель – один із можливих векторів розвитку: від присадибного – до промислового тваринництва. Це не лише стимулює фермерство та переробку, а й робить агросектор більш сталим, ефективним і конкурентним на світовому ринку», – наголосив Міністр.