Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у рамках робочого візиту до Польщі разом із представниками провідних аграрних асоціацій України провів у Варшаві понад чотиригодинну конструктивну зустріч із Міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським та польськими аграрними організаціями. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Віталій Коваль, зокрема, наголосив: сьогодні, як ніколи, важливо визначати спільні цілі, що об’єднують, а не роз’єднують.

«Україна та Польща мають спільні цілі – перемога у війні, добросусідство та компліментарне посилення економік. Спираючись на ці спільні цінності, ми зможемо налагодити ефективну модель співпраці між українськими агровиробниками та ЄС. Впевнений, з підтримкою Польщі забезпечимо безперервність та передбачуваність правил торгівлі між Україною та Євросоюзом, враховуючи взаємні інтереси та підсилюючи один одного», - наголосив Віталій Коваль.

За його словами, під час зустрічі з польським колегою та аграрними асоціаціями зосередилися на ключових викликах та можливостях для співпраці. Зокрема, на питанні безперервності українського агроекспорту: «Завершення дії Автономних Торговельних Преференцій 5 червня означає, що вже зараз Україні потрібно чітко розуміти подальші умови доступу на ринок ЄС. Польща, яка наразі головує в Раді ЄС, має всі можливості стати лідером цього процесу», - підкреслив Міністр.

Також розглянули питання адаптації українського аграрного законодавства до стандартів ЄС. За словами Віталія Коваля, Україна продовжує імплементацію європейських норм у свої аграрні політики. Зі свого боку польські партнери поділилися досвідом впровадження нових техрегламентів та їх адаптації. Наше завдання, наголосив Міністр, зробити цей процес взаємовигідним для українських і європейських агровиробників.

Крім того, сторони обговорили розширення ринків та спільні інновації. Обмін досвідом, впровадження технологій та розширення ринків допоможуть зробити аграрні галузі наших країн більш стійкими та конкурентоспроможними.

Ще одна важлива тема розмови – розвиток українсько-польської агроторгівлі. Польща має значний попит на органічні продукти, білкові корми, ріпаковий та соєвий шрот. Українські агровиробники готові розширити поставки, що не лише підтримає польське тваринництво, а й посилить економічне партнерство між країнами.