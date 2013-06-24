Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у рамках візиту до Єгипту зустрівся з Валідом Гамальальдіном, головою державної адміністрації Економічної зони Суецького каналу (SCZone), яка обʼєднує шість портів.

Зокрема, Віталій Коваль з Послом України в Єгипті Миколою Нагорним за дорученням Президента України Володимира Зеленського вивчили можливість створення продовольчого хабу в Єгипті. Вони оглянули портову інфраструктуру та локації, де український бізнес може розмістити свої потужності – елеватори, логістичні центри, складські приміщення.

«SCZone – це ключова економічна зона Єгипту, яка пропонує сприятливі умови для інвесторів та індустріального розвитку. Завдання Мінагрополітики – щоб українські аграрії не просто експортували сировину, а використовували спеціальні економічні зони для її переробки. Українська продукція має виходити на африканські ринки з доданою вартістю. Це дасть можливість зайти на внутрішній ринок Єгипту та експортувати вже готову продукцію – борошно, макарони, інші харчові продукти – до країн, з якими Єгипет має зону вільної торгівлі», - зазначив Віталій Коваль.

Зокрема, SCZone дозволяє:

- Створювати виробничі майданчики та індустріальні зони з податковими та митними пільгами.

- Використовувати спрощені механізми реєстрації та митного оформлення.

- Отримати доступ до великого ринку – понад 1,3 млрд споживачів у країнах Африки та арабського світу.

«Україна – стратегічний гравець у глобальній продовольчій безпеці, і співпраця з SCZone відкриває нові перспективи для наших аграріїв та експортерів. Працюємо над тим, щоб українська продукція була ще доступнішою на африканських ринках», - наголосив Міністр.