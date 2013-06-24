У Державному аграрному реєстрі (ДАР) завершено прийом заявок на отримання засобів тимчасового зберігання зерна – рукавів – місткістю 200. Усього від українських аграріїв з прифронтових територій надійшло 2 550 заявок. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає пресцентр Урядовий портал.

За його словами, рукави призначені для агровиробників, які обробляють від 50 до 10 тис. га землі на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Найбільше заявок подали аграрії з Миколаївської області - 546. За ними слідують Харківська область - 409 заявок та Дніпропетровська область - 401 заявка.

«Одне із головних завдань Мінагрополітики – допомога аграріям прифронтових територій. Вони в складних обставинах уже третій рік засівають і збирають урожай та потребують підтримки зі зберіганням врожаю, адже ворог зруйнував їхню інфраструктуру», - наголосив Віталій Коваль.

Міністр подякував урядам Канади, Японії, австралійській благодійній організації Minderoo Foundation та USAID за підтримку. Також він зауважив, що Мінагрополітики продовжує взаємодію із міжнародними партнерами для підтримки сільгоспвиробників.