За неповних вісім місяців цього року Міністерство оборони кодифікувало, допустило до експлуатації в підрозділах ЗСУ вдвічі більше зразків озброєння і військової техніки українського виробництва, ніж за весь минулий рік, а 2023-го це було понад 200 зразків вітчизняних ОВТ. Про цеповідомив заступник міністра оборони Олександр Сергій. За його словами, за два з половиною роки широкомасштабної російської агресії оборонно-промисловий комплекс України продемонстрував значне зростання обсягів виробництва, а українські зброярі освоїли виготовлення інноваційних зразків ОВТ.

Заступник міністра уточнив, що з лютого 2022 року до постачання у війська допущено майже 190 безпілотних авіаційних комплексів (різних типів та призначення), приблизно 40 наземних роботизованих комплексів, понад 150 боєприпасів різних модифікацій (більшість із них — до безпілотників). Також українські зброярі виробляють засоби РЕБ, бронемашини, самохідну артилерію, спецтехніку, стрілецьку зброю тощо. Деякі зразки зброї українського виробництва унікальні за характеристиками, і це довели результати застосування в бойових умовах. До прикладу, за певними зразками безпілотників Україна — світовий лідер.

«Ми продовжуємо активно працювати над розвитком інноваційних проєктів. Завдання наших інженерів, виробників роботизованих комплексів — щоб залізні солдати поступово замінювали людей на полі бою. Технології — це те, що змінює хід війни. Це те, в чому в нас має бути перевага», — зазначив Олександр Сергій.

Міністерство оборони продовжує працювати над створенням сприятливих умов для вітчизняних виробників ОВТ. Зокрема йдеться про скорочення термінів кодифікації нових зразків до десяти днів, надання можливості вітчизняним зброярам безкоштовно випробовувати вироби на військових полігонах, повідомляє Міністерство оборони.