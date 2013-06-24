За попередніми даними, 2024 року експорт з України у грошовому вимірі зріс щонайменше на 13,4%, у вазі — на 28,8%. На 26 грудня Україна експортувала 129,2 млн тонн товарів на суму $41,043 млрд. За підсумками 2023 року, експортовано 100,3 млн тонн на $36,1 млрд.

«Ключовим для досягнення таких результатів стала нормалізація роботи морських портів України. Якщо 2023-го Україна експортувала морем 54,8 млн тонн продукції, то цього року — 87,2 млн тонн. Ще один важливий чинник — продуктивна спів праця України з партнерами, спрямована на розвиток взаємовигідної торгівлі. ЄС продовжив економічний безвіз для України», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, на показниках експорту позитивно позначилися відновлення та розвиток української переробної галузі. Як підкреслила Юлія Свириденко, в межах політики «Зроблено в Україні» уряд і надалі приділятиме розвитку промисловості та експорту товарів з високою доданою вартістю посилену увагу.

Транспортування товарів змінилося не лише кількісно, а й якісно. Попри істотне зменшення обсягу експорту товарів автомобільним транспортом у вазі вартість перевезених автомобілями вантажів цього року збільшилася до $14,5 млрд.

«Тому така важлива розбудова автомобільного сполучення з ЄС, а в межах Ukraine Facility ухвалено стратегію розвитку прикордонної інфраструктури і транспортну стратегію», — зазначила Юлія Свириденко.

Як розповів заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, 2024 року Європейський Союз залишався ключовим торговельним партнером України.

«Попри всі складнощі на наземному кордоні з ЄС цього року ми експортували в ЄС товарів на $24,5 мільярда. Це на понад $1 мільярд більше, ніж 2023-го. І це понад 59% нашого цьогорічного експорту загалом. Майже 50% всього імпорту в Україну становлять товари з ЄС», — зазначив Тарас Качка.

Для України важливо реалізовувати всі можливості Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а сама вона відповідала реаліям сьогодення.

У листопаді цього року Україна спрямувала офіційний запит до ЄС щодо застосування для України режиму внутрішнього ринку для послуг роумінгу. Це означає повноцінну юридичну інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС навіть раніше, ніж відкриття перегорів про вступ за відповідним розділом.

«Також ми оновили угоду про вільну торгівлю з Норвегією, Ісландією, Ліхтенштейном та Швейцарією — країнами Європейської асоціації вільної торгівлі. І наступного року наші експортери аграрної продукції матимуть кращі умови доступу до ринків усіх чотирьох країн», — розповів Тарас Качка.

Як зазначив заступник міністра економіки — торговий представник України, наступного року Україна зосередиться на пошуку рішення щодо доступу на ринок ЄС для чутливих аграрних товарів (кукурудза, крупи, висівки, мед, цукор, яйця і м’ясо птиці).

Поза ЄС ключовими торговельними партнерами України в експорті 2024 року були: Китай ($2,3 млрд); Туреччина ($2,1 млрд); Єгипет ($1,6 млрд); Індія ($986 млн); Молдова ($935 млн).

Лідером з експорту 2024 року став продукт агропереробки — соняшникова олія. Її експортовано на понад $5 млрд. Також з агропереробленої продукції експортовано: шріт соняшниковий — на понад $1 млрд; м’ясо птиці — на $945 млн; цукор — на $408 млн; олія соєва — на $311 млн.

Відроджується металургійний експорт. 2024 року Україна експортувала напівфабрикатів із заліза на $927,5 млн, гарячекатаного прокату — на $802 млн, чавуну — на $500 млн, труб — на $577 млн.

Значні обсяги експорту 2024 року становила сировина: кукурудза — на $4,9 млрд; пшениця — на $3,68 млрд; залізна руда — на $2,75 млрд; соя — на $1,29 млрд.

Першість серед експортованої продукції виробництва здобули виробники кабелів (експортовано на $1,26 млрд) та меблів ($460,6 млн).

Джерело:

Міністерство економіки