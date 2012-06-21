Скарб срібних монет, викарбуваних у Каролінгській імперії майже 1200 років тому і виявлений на північному сході Польщі, можливо, був частиною історичного викупу за порятунок Парижа від вторгнення вікінгів. Як пише видання Live Science, це вперше, коли хто-небудь знайшов у Польщі таку кількість монет Каролінгів. Досі в країні були знайдені тільки три такі монети – особливого стилю з латинськими написами і центральним розп'яттям.

Каролінгську імперія заснував франкський король Карл Великий. У VIII-IX століттях вона охоплювала більшу частину сучасної Франції, Німеччини, Швейцарії та північної Італії.

Археологи вважають, що знайдені монети могли бути отримані з торгового міста вікінгів Трусо, яке тоді знаходилося недалеко від узбережжя Балтійського моря приблизно у 100 км на захід від поля фермера, де їх знайшли. І якщо монети дійсно надійшли з Трусо, можливо, вони були частиною величезного викупу золотом і сріблом, сплаченого королем каролінгів, щоб не дати вторглися вікінгам розграбувати місто Париж.

Експерти відзначають, що ще занадто рано давати саме таку інтерпретацію, тим не менш, відмінні риси монет викликають цікаві запитання про їх походження. У той час, коли скарб був захований або загублений, перше середньовічне польське королівство ще не було засноване, а слов'янські племена в регіоні використовували в основному арабські срібні дирхами, що виплачувалися в обмін на рабів торговцями з мусульманського халіфату, що знаходився в Багдаді далеко за межами країни.

Перша частина скарбу монет було виявлено в листопаді 2020 року. Поки знахідку досліджували експертами, все трималося в таємниці. У цьому році були проведені більш ретельні розкопки і в підсумку археологи виявили в цілому 118 монет на родовищі, 117 з яких були викарбувані під час правління каролінгського імператора Людовика Благочестивого, що правив з 814 по 840 рік нашої ери, а одна монета була викарбувана під час царювання його сина Карла Лисого, який правив до 877 року.

Важливо відзначити, що такі монети надзвичайно рідкісні в Польщі, яка перебувала далеко за межами земель, керованих династією Каролінгів. Єдині три каролінгські монети, виявлені раніше, були знайдені на археологічній ділянці в Трусо. Місто заснували норвезькі торговці. До VIII століття Трусо славилося своєю торгівлею бурштином, хутром і рабами.

Археологи не впевнені, як скарб срібних монет був захований або загублений недалеко від Біскупці. У той час цей регіон, ймовірно, був безлюдним, дикою природою. Тут археологи не виявили жодних слідів сусіднього поселення.

Однак одна інтригуюча можливість полягає в тому, що монети прийшли з Трусо і спочатку були частиною викупу, сплаченого каролінзьким королем Карлом Лисим вікінгам, що загрожували його столиці Парижу.

Після кінця VIII століття норвезькі рейдери часто нападали на землі Каролінгської імперії – нинішню північну Францію і західну Німеччину. Історичні записи, зібрані ченцями, припускають, що в 845 році нашої ери великий флот кораблів вікінгів піднявся по Сені і взяв в облогу Париж, який тоді перебував на острові на річці.

За наявними даними, Карл Лисий заплатив загарбникам 7000 ліврів, або понад 5 тонн срібла і золота, щоб вони не розграбували місто, і цілком можливо, що деякі з монет, знайдених біля Біскупці, були частиною цього викупу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»