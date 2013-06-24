У2024 році Міністерство молоді та спорту України спільно з партнерами розробили електронну систему, тож уперше подання документів на участь у конкурсі здійснювалося в онлайн-форматі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Реалізація цих ініціатив сприятиме поглибленню партнерської співпраці між Україною та Польщею, а сам конкурс є важливим кроком до втілення засад безбар’єрності у сфері молодіжної політики», – зазначив заступник Міністра молоді та спорту Андрій Чесноков.

Для участі у конкурсі до Міністерства молоді та спорту України надійшло 18 заявок з 8 регіонів України: по 1 заявці із Волинської, Рівненської, Хмельницької, Одеської і Тернопільської областей, 3 заявки із Черкаської області, 4 з Івано-Франківської області та 6 із Києва.

Переможцями стали 10 організацій. Перелік доступний за посиланням: https://bit.ly/3SFKIBJ

Загальна сума на реалізацію 10-ти проектів становить 3 672,344 тис. грн.