Юридичні радники Європейської комісії, Європейської служби зовнішніх справ, Ради Європи, України та 37 держав визначили ключові параметри для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також найважливіші елементи проєкту статуту Шумана — основного юридичного документа, що регулюватиме діяльність трибуналу.

«Ми хочемо, щоб спеціальний трибунал був успішним, і тому просимо тих, хто зацікавлений у порятунку світового порядку, приєднатися до нас у справі справедливості. Робота трибуналу доведе, що ми серйозно ставимося до забезпечення миру та міжнародного права, що винуватців злочину агресії буде покарано, а справедливість — відновлено», — зазначила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, яка очолює українську делегацію.

Після початку роботи трибунал матиме повноваження притягати до відповідальності російських політичних і військових керівників за злочин агресії.

«Коли росія вирішила порушити кордони України, знехтувавши Статутом ООН, вона скоїла один з найтяжчих міжнародних злочинів — злочин агресії. Тепер наближається справедливість. Справедливість для України. Ми заклали правові основи для створення спеціального трибуналу», — зауважила Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе назвав підсумки зустрічі прогресом, який відчуватимуть наступні покоління українців.

«Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в межах Ради Європи дасть змогу нашим міжнародним партнерам, зокрема Україні та Європейському Союзу, повною мірою використати наш досвід і знання в захисті прав людини та верховенства права в усьому світі», — додав Ален Берсе, повідомляє Офіс Президента.