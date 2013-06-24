Прогнозоване та послідовне бюджетне забезпечення, а також відбудова енергетики — головні пріоритети в межах роботи Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України. Про це сказав Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль під час десятої зустрічі платформи, яка відбулася 10 червня.

Глава уряду наголосив, що останні кілька місяців росія знищила понад 9 ГВт генерації, й українці змушені залишатися без світла іноді навіть по 12 годин на день.

«Ми маємо не допустити гуманітарної катастрофи і не дати росії перемогти на енергетичному фронті. Уряд України визначив чотири ключові завдання, щоб упоратися із цим викликом», — зазначив Денис Шмигаль і закликав партнерів допомогти в їх реалізації.

Перше завдання, за словами Прем’єр-­міністра, — наявність достатньої кількості систем ППО. Протиповітряна оборона надзвичайно важлива для захисту міст, енергетики, економіки.

До другого завдання належать швидка відбудова, ремонт пошкоджених станцій та обладнання. Понад 500 мільйонів євро вже вдалось акумулювати у Фонді підтримки енергетики, але, за словами Прем’єр­міністра, потреби України значно більші.

Децентралізація енергосистеми — третє завдання, яке ставить уряд. Ідеться про встановлення багатьох невеликих об’єктів генерації по всій країні, які буде складно вразити. Четверте — фінансування заходів з енергоефективності. Цей аспект, на думку очільника уряду, відкриває багато можливостей для спільних ініціатив та проєктів.

Денис Шмигаль наголосив, що попри війну Україна продовжує трансформації та реформи. Минулого тижня представлено Матрицю реформ — величезний план змін, який містить усі офіційні рекомендації та умови від наших партнерів з ЄС, МВФ, Світового банку. Загалом понад 200 реформ на 2024 рік. Цей інструмент допоможе систематизувати всі реформи та умови, перевіряти стан їх виконання, пріоритезувати реформи залежно від їх впливу на економіку та відновлення.

За словами глави уряду, допомога партнерів потрібна в усуненні макроекономічних ризиків, а це можливо завдяки довгостроковим програмам зовнішнього фінансування. Також потрібна підтримка у швидкому відновленні, що містить зокрема доступ до зовнішніх ринків та поліпшення логістики. Важливі для швидкого зростання зовнішні інвестиції і трансфер технологій від партнерів.

Денис Шмигаль наголосив, що є конкретний перелік пріоритетних галузей для інвестицій. Це оборонна галузь, енергетика, критична сировина, переробка в агросекторі та будівництво, що містить виробництво будівельних матеріалів.

Прем’єр­міністр подякував усім членам платформи за послідовність у спільних цілях, ефективну координацію і готовність підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Зі свого боку міністр фінансів Сергій Марченко подякував колегам за активну співпрацю в межах платформи, а німецькій стороні — за можливість провести засідання в офлайн­форматі в Берліні в межах Конференції з питань відновлення України.

Сторони погодилися, що подальша співпраця має пріоритезувати посилення економічного зростання України, що дасть змогу поліпшити фінансову самодостатність. Цьому сприятиме активніше залучення приватного сектору та впровадження структурних реформ. Зокрема, актуальними напрямами є управління державними фінансами та державними інвестиціями, верховенство права, державне управління та управління державними активами, соціальна інфраструктура та ринок праці.

Нагадаємо, що постійними членами Багатосторонньої координаційної платформи донорів є Україна, Італія, Франція, Німеччина, Європейська комісія, Канада, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати, тимчасовими — Республіка Корея, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Мінфін